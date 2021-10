ZUS będzie mógł pytać sąsiadów o to, co robimy na tzw. L4? Nowe przepisy nie dają tej instytucji takich kompetencji

ZUS nie będzie mógł pytać sąsiadów o to, co robimy na tzw. L4

– Chciałbym uspokoić ubezpieczonych i zdementować kilka nieprecyzyjnych informacji, jakie pojawiły się w przestrzeni medialnej. Przedstawiciele Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nie będą odwiedzali sąsiadów naszych klientów i prosili ich o informacje na ich temat. ZUS nie będzie też mógł wystąpić do operatora sieci komórkowej ani banku o informacje na temat ich klientów. Nowe przepisy nie dają takich uprawnień ZUS” – napisał rzecznik ZUS Paweł Żebrowski.

Od 1 stycznia 2022 r. ZUS będzie uprawniony do pozyskiwania od pracowników i pracodawców danych i informacji w zakresie – jak wskazano w przepisach – „niezbędnym do ustalenia prawa do zasiłków, ich wysokości, podstawy wymiaru”. Rzecznik tłumaczy, że pracownicy lub pracodawcy niekiedy, powołując się na brak podstawy prawnej, odmawiali przekazywania informacji lub dokumentów. Nowe przepisy precyzują te kwestie.