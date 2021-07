Zrozpaczony ojciec napisał list do zmarłej córki. Włożył go do butelki i wrzucił do morza. Znaleźli go turyści na plaży w Łebie

Zakorkowana, przezroczysta butelka w kwiatki jest w doskonałym stanie. Wewnątrz zwinięta w rulon kartka z napisanym odręcznie listem również nie wygląda na starą. Wszystko wskazuje na to, że została wrzucona do morza niedawno. Wypoczywająca w Łebie para turystów znalazła butelkę podczas rowerowej wycieczki plażą do Lubiatowa. Zauważył ją Andrea, Włoch i pokazał swojej przyjaciółce, Elżbiecie.