Zrób własne domowe kule do kąpieli. Nie tylko pięknie pachną, ale też nawilżają skórę! Zobacz instrukcję krok po kroku Maria Anuszkiewicz

Jak własnoręcznie zrobić kule do kąpieli? Nic prostszego! W naszej galerii krok po kroku pokazujemy co trzeba zrobić, by cieszyć się pachnącą kąpielą!

Uwielbiasz kule do kąpieli? A wiesz, jak łatwo możesz je zrobić w domu? Z nami to będzie jeszcze prostsze. Krok po kroku pokazujemy, co jest potrzebne, by stworzyć pachnące i nawilżające kule. Nie tylko musują, ale także pielęgnują skórę!