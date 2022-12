Zostań Świętym Mikołajem. Po raz dziewiąty przekazaliśmy dzieciom z sopockiego Domu Dziecka prezenty!

Każdy z nas coś potrzebuje, ale czy to jest powód, aby nie podzielić się z tymi, którzy mają jeszcze mniej niż my? Dobrze, że w okresie przedświątecznym chęć dzielenia się z innymi rośnie w ludziach. Taka jest po prostu magia nadchodzących Świąt Bożonarodzeniowych.

W pomoc przedświąteczną włączyliśmy się i my, w ramach naszej akcji „Zostań św. Mikołajem”. Już po raz dziewiąty św. Mikołaj wraz z pomocnikami spotkał się z podopiecznymi sopockiego Domu Dziecka „Na Wzgórzu”. Co prawda do bezpośredniego spotkania nie doszło, jednak w poniedziałek, 5 grudnia przyjechaliśmy do dzieci i obdarowaliśmy je upominkami.