Zostali skreśleni przez Gdynię z listy oczekujących na mieszkanie komunalne. „Zostaliśmy potraktowani bezdusznie”

Mieszkańcy zawiedzeni postawą miasta. „Urzędnicy byli nieczuli na nasze prośby”

Irena Walczak oraz Adam Zięba przeprowadzili się do Gdyni ponad 20 lat temu. Jak twierdzą, zostali oszukani przy zaciąganiu kredytu na mieszkanie, którego nie byli w stanie spłacić, m.in. dlatego, że obydwoje są osobami z niepełnosprawnościami. Mieszkanie zostało zlicytowane przez komornika. Zgodnie z postanowieniem sądu, Pani Irena oraz Pan Adam mogą tam mieszkać aż do przyznania im lokalu od miasta. Mieszkańcy już kilka lat temu wystąpili do prezydenta Gdyni o wydanie lokalu komunalnego z pominięciem kryterium dochodowego.