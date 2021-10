„Zostajemy w Unii”. Trójmiejskie demonstracje polityków i samorządowców związanych z PO. 10.10.2021 r. PiS: Żadnego polexitu nie będzie

Kilka tysięcy osób wypełniło mniej więcej połowę Długiego Targu między wlotem ul. Długiej a Mieszczańską i Pończoszniczą w niedzielę, 10 października. Nad tłumem powiewały polskie flagi, organizacji politycznych, m.in. PO, Polski 2050 i partii Razem, zdominowane jednak przez sztandary UE rozdawane przez organizatorów zgromadzenia, Komitet Obrony Demokracji i magistrat, który wsparł organizatorów, również sprzętem nagłośnieniowym. Na początku odśpiewano „Mazurka Dąbrowskiego” i „Odę do Radości” – hymn UE.

Główna myśl manifestacji wyrażała się w słowach Magdaleny Adamowicz, europosłanki Platformy Obywatelskiej.

– Nie pozwolimy, aby garstka szaleńców, którzy rządzą, ale nie kochają demokracji, odebrała nam dobrobyt. Nie o pierwszeństwo prawa tutaj chodzi, ale o to, żeby ta władza mogła robić to, co chce – mówiła.