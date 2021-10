„Zostajemy w Unii”. Pomorskie demonstracje polityków i samorządowców związanych z PO. 10.10.2021 r. PiS: Żadnego polexitu nie będzie

Do udziału w manifestacjach, które odbyły się w niedzielę wieczorem w kilkudziesięciu miastach kraju, również w Gdańsku, Gdyni i Sopocie, wezwał szef Platformy Obywatelskiej Donald Tusk. Sam wziął udział w warszawskiej manifestacji. Na gdański wiec zgłoszony w urzędzie miasta przez Komitet Obrony Demokracji zapraszała prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz i Magdalena Adamowicz, europoseł PO. Manifestacje odbyły się w reakcji na czwartkowy wyrok Trybunału Konstytucyjnego, który orzekł, że przepisy europejskie, w zakresie działania organów Unii Europejskiej poza granicami kompetencji przekazanych w traktacie akcesyjnym przez Polskę, są niezgodne z konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej. Niezgodny z konstytucją jest także przepis uprawniający sądy krajowe do pomijania przepisów konstytucji lub orzekania na podstawie uchylonych norm, a także przepisy Traktatu o UE uprawniające sądy krajowe do kontroli legalności powołania sędziego przez prezydenta oraz uchwał Krajowej Rady Sądownictwa w sprawie powołań sędziów. W ocenie opozycji orzeczenie TK oznacza początek wyjścia Polski z Unii Europejskiej.