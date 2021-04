Zoo w Gdańsku budzi się z zimowego snu. Co nowego u oliwskiej menażerii? [ZDJĘCIA]

W związku z nadejściem wiosennej aury gdańszczanie coraz chętniej spędzają czas na świeżym powietrzu. Przez wzgląd na pandemię i panujące obostrzenia, zoo to jedno z nielicznych miejsc, w których bez obaw przed zakażeniem można spędzać czas z rodziną. Chociaż czynne jest przez cały rok, to najbardziej atrakcyjne wydaje się być w miesiącach ciepłych, kiedy na wybiegach możemy oglądać wszystkie gatunki, a wśród nich nowo narodzone egzemplarze.

Zimową porą na świat w oliwskim ogrodzie zoologicznym przyszedł malutki kapodziób. To ptak lądowy, który pomimo tego, że jest z rodziny kaczkowatych, rzadko wchodzi do wody. W środowisku naturalnym występuje na południu Australii i Tasmanii. Kapodzioby dzięki zdolności picia słonej i częściowo zasolonej wody mogą pozostawać na wyspach morskich przez cały rok. Malucha, który przebywa z rodzicami, można podziwiać w wolierze, która znajduje się naprzeciwko wybiegu jeleni szlachetnych.

W maju ub. roku do pary wielbłądów dołączyła młoda samica z Litwy. Jak zaznacza dyrektor zoo, dwie samice rodzące i jeden samiec, to nowy start dla odrodzenia gdańskiej hodowli tych zwierząt.

Wisełkę można już z powodzeniem obserwować na tzw. okólniku, gdzie przebywa ze swoją mamą. Jest odseparowana od reszty wielbłądów, co podyktowane jest bezpieczeństwem małej. Na razie zapoznaje się z nimi przez ogrodzenie. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem być może jeszcze w tym miesiącu zwierzęta zostaną połączone na wspólnym wybiegu.

Oprócz Wisełki i młodego kapodzioba w tym roku na świecie powitano samicę sitatunga oraz patasa.

Oliwskie pożegnania

Ze względu na pandemię wyjazdy i przyjazdy zwierząt są bardzo ograniczone. Jedyny transport, który miał miejsce w ostatnich miesiącach to wyjazd Atosa i Portosa - dwóch młodych lwów do opolskiego ZOO. Były to ostatnie młode z miotu urodzonego w październiku 2017 r., które będą zakładać własne stada w innych ogrodach. Na miejscu wybudowano dla nich pawilon i dwa wybiegi, a opolscy opiekunowie zwierząt gościli w Gdańsku, gdzie odbyli szkolenie z opieki nad lwami, uczyli się jak prawidłowo przeprowadzić trening medyczny oraz zapoznali się z przyszłymi podopiecznymi. Za jakiś czas koordynator zdecyduje o wyborze samicy, która dołączy do Atosa i Portosa i z jednym z nich założy rodzinę.