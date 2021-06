Żółty osad na morskiej wodzie to nie sinice! To efekt tzw. siarczystego deszczu nad Zatoką Gdańską. To zjawisko powtarza się każdego roku!

Tajemnicza rura hitem sopockiej plaży! Do czego służy? Ma pomóc w rozwoju mariny i żeglarstwa

Dodatkowe stanowiska cumownicze, pawilon na falochronie, który będzie pełnił funkcję sanitariatu, szatni i miejsca do przechowywania sprzętu, nowy slip do wodowania jednostek - o te elementy ma wzbogacić się oferta żeglarska Sopotu, adresowana przede wszystkim do młodych adeptów żeglarstwa, w tym również turystów wodnych. Do rozbudowy mariny, a konkretnie pogłębienia toru podejściowego do pomostu pływającego, niezbędna jest refulacja plaży. Polega ona na wybieraniu piasku z morza przy pomocy rur, a następnie wywożenia go wywrotkami. Rury mają zniknąć z plaży do końca kwietnia. Jak widać na zdjęciach, bywalcy plaży chętnie korzystają z nich i siadają podczas spacerów.