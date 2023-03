Żółto-niebieskie bandy na stadionie w Gdańsku. Zdunek Wybrzeże tłumaczy kolorystykę ochronnych dmuchańców

Żółto-niebieskie bandy dmuchane na stadionie żużlowym w Gdańsku

Dmuchane bandy na torach żużlowych w Polsce to standard, który wielu zawodników uchronił przed poważnymi kontuzjami lub nawet śmiercią. Obowiązek ich instalowania pojawił się w sezonie 2006. Ta technologia cały czas jest udoskonalana. Bandy, które znajdowały się na stadionie żużlowym w Gdańsku, sprawdzały się przez siedem długich lat. Od sezonu 2023 stadion im. Zbigniewa Podleckiego będzie miał nowe elementy. Ich zakup za około 300 tys. złotych sfinalizował gospodarz obiektu, czyli Gdański Ośrodek Sportu. To najnowsze rozwiązanie o oznaczeniu technicznej klasy APD Plus+.

Część kibiców Zdunka Wybrzeża Gdańsk przyjęła to rozwiązanie z mieszanymi uczuciami ze względu na... kolor. Okazało się bowiem, że na stadionie w Śródmieściu zamontowano bandy żółto-niebieskie. A to kolory, które na Pomorzu, jednoznacznie są kojarzone z Arką Gdynia.