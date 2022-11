Znowu to zrobiła. Wyjątkowa podróż Agnieszki „Bagiety” Bagińskiej. Gdynianka przejechała na rowerze niemal 2700 km w nieco ponad 200 godzin

Operación Bikingas. Rowerowa wyprawa szlakami do tej pory nieznanymi

- Ta podróż była inna pod dwoma względami – opowiada nasza czytelniczka. - Po pierwsze zamieniłam ciepłe południe Europy na zimną północ. Co teraz wydaje się doskonałym pomysłem, bo cała południowa Europa cierpiała z powodu fali upałów. Drugą zmianą było to, że pierwszy raz przez całą trasę, nie jechałam sama. Dołączyła do mnie Małgorzata Markowska.

Jak wspomina Agnieszka „Bagieta” Bagińska, decyzja o podróży po północy Europy wyszła spontanicznie. Podobnie jak decyzja jej koleżanki o tym, aby przyłączyć się do wyprawy. Nieco dłużej trwały już same przygotowania do wyprawy.