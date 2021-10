Znany ze sprawy "Funduszu Morysia" były rektor Gumedu znalazł zatrudnienie na uczelni w Szczecinie

Na początku marca profesor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego oraz dwóch wykładowców Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Bydgoszczy podzielili się ze sobą sposobami na zaniżenie zdawalności studentów. Afera wyszła na jaw, bo jeden z nich, po zakończonym, zdalnym wykładzie, zapomniał wyciszyć mikrofon. Pech chciał, że adepci medycyny podsłuchali i nagrali ich rozmowę.

Nic nie podejrzewając, rozmawiali na temat tego, co w dobie pandemii przysparza najwięcej kłopotów w ich pracy. Zgodnie zauważyli, że problemem jest większa niż w przypadku studiów w trybie stacjonarnym zdawalność egzaminów. Zgodzili się również co do tego, że egzaminy online są złym pomysłem, bo zbyt wielu studentów je zdaje, zaś te "analogowe" pozwalają na większy odsiew.