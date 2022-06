Znani sportowcy podpowiadają, jak najlepiej trenować na rowerze, aby efektywnie chudnąć

Sposoby na zrzucenie zbędnych kilogramów na rowerze

Temat ten na początku poruszamy z Marcinem Kasińskim, kolarskim dietetykiem i autorem facebookowego profilu „Kolarstwo od kuchni”. Swoją opinię w tej kwestii w rozmowie z Dziennikiem Bałtyckim wyrazili również triathloniści Mikołaj Luft oraz Tomasz Marcinek, a także znany były kolarz szosowy Bartosz Huzarski.

Co zrobić, aby doszło do utraty zbędnych kilogramów? – Niezbędne jest utrzymywanie ujemnego bilansu energetycznego, czyli dostarczanie organizmowi mniej energii, niż wynosi jego zapotrzebowanie. Taki stan można osiągnąć na dwa sposoby – jedząc mniej (ograniczając dostarczaną energię) lub więcej się ruszając (zwiększając zapotrzebowanie energetyczne). Najlepsze efekty można jednak uzyskać poprzez połączenie obu metod, tzn. racjonalne odżywianie i regularną aktywność fizyczną. Deficyt energetyczny nie może być jednak zbyt duży, ponieważ w przeciwnym razie może wpłynąć negatywnie na funkcjonowanie organizmu i doprowadzić do tzw. „efektu jojo”, czyli ponownego zwiększenia masy ciała po zakończeniu odchudzania. Za optymalne tempo redukcji przyjmuje się 0,5-1 kg na tydzień – przestrzega Marcin Kasiński.