Znani na muralach w Trójmieście! Jarosław Kaczyński, Papcio Chmiel, Krzysztof Krawczyk. Kto jeszcze? Rafał Mrowicki

Trójmiasto bogate w murale! Artyści coraz chętnie zdobią ściany budowli w Gdańsku, Gdyni i Sopocie. Często są to artystyczne wizje, czasami upamiętnienie ważnych wydarzeń, ale często są to też podobizny znanych osób. W ostatnich tygodniach w Trójmieście pojawiły się murale zmarłych niedawno Krzysztofa Krawczyka oraz Papcia Chmiela, któremu towarzyszą bohaterowie jego komiksów. Kto jeszcze jest upamiętniony na trójmiejskich muralach? Zobaczcie nasze zdjęcia! Zachęcamy do nadsyłania zdjęć murali przedstawiających znane osoby, których zabrakło w naszej galerii!