Znani mieszkańcy Wejherowa zagrali w spektaklu charytatywnym "Gdzie on jest?" | ZDJĘCIA, WIDEO

- Pomysł na smerfy zrodził się w głowie dyrektor biblioteki Eweliny Magdziarczyk - Plebanek. To właśnie ona zasugerowała, aby wyprodukować w tym roku spektakl skierowany głównie do dzieci. I trzeba przyznać, że był to świetny pomysł. Smerfy bowiem okazały się bardzo wdzięczne, jeżeli chodzi o aranżację, czyli adaptację pod kątem obsady. Już od początku mogliśmy teoretycznie zakładać poszczególne role i pod tym kątem pisałem właśnie poszczególne postaci. Mam nadzieję, że była to świetna zabawa nie tylko dla mnie, ale również dla kolegów i koleżanek, którzy się w nie wcielili. Dołożyłem wszelkich starań także, aby dobrze bawili się nasi widzowie. Mam nadzieję, że ten spektakl skradł serca publiczności - mówił Adam Szulc, scenarzysta przedstawienia.