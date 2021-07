Znana jest przyczyna śmierci 17-latki z Lęborka. Ciało dziewczyny znaleziono w wannie, obok był telefon podłączony do prądu Marcin Kapela

123rf

W kwietniu w Lęborku doszło do tragicznego w skutkach zdarzenia. Policja otrzymała zgłoszenie o zgonie 17-letniej dziewczyny, której ciało znajdowało się w wannie. Był tam też telefon podłączony do prądu. Ze wstępnych ustaleń policji wynikało, że śmierć nastąpiła wskutek porażenia prądem. Teraz biegły to potwierdził.