Znamy zdobywców Grand Prix Jarmarku św. Dominika. W tym roku królują: ekologia, recykling, tradycja i działania prospołeczne Natalia Grzybowska

To ostatnie dni 761. Jarmarku św. Dominika. Zachęcamy tych, którzy w tym roku nie odbyli jeszcze rundy honorowej po gdańskich uliczkach i podpowiadamy, co warto zjeść i w jakie modne gadżety się zaopatrzyć. Torebki z drewna, biżuteria z zużytych kapsułek po kawie, słoiki z kiszonkami i piwo wykonane zgodnie ze szlachetną recepturą to produkty wyróżnione przez komisję Grand Prix tegorocznego wydarzenia, na które warto wysupłać trochę grosza.