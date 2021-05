Znamy skład reprezentacji Polski na EURO 2020. Paulo Sousa powołał 27 zawodników, a czterech jest w rezerwie. Są spore niespodzianki!

W kadrze jest 27 piłkarzy, ale selekcjoner od razu zaznaczył, że Radosław Majecki przyjeżdża na zgrupowanie w celach treningowych i jeśli nic się nie wydarzy to na mistrzostwa Europy nie pojedzie. Odliczając zatem Majeckiego poznaliśmy 26-osoboy skład naszej reprezentacji na EURO 2020, który ostatecznie musi zostać ogłoszony do 1 czerwca. Stąd jest lista rezerwowych, którzy mogą wskoczyć do kadry w przypadku kontuzji zawodników powołanych.

Paulo Sousa podjął decyzje zaskakujące, bo w kadrze znaleźli się Tomasz Kędziora, Karol Linetty, Przemysław Frankowski, Tymoteusz Puchacz czy Kacper Kozłowski, a tylko wśród rezerwowych są Kamil Grosicki czy Sebastian Szymański. W składzie jest trzech piłkarzy z PKO Ekstraklasy i nie ma ani jednego zawodnika Legii Warszawa. Na mistrzostwa Europy pojedzie za to dwóch byłych piłkarzy Lechii Gdańsk - Tomasz Dawidowicz i Przemysław Frankowski.