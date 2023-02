Znamy pierwsze szczególy dotyczące Biegu Dookoła Kaszub

- Poprzez ten bieg chcemy zaprosić wszystkich do wspólnego wyrazu naszej jedności. Aby to, co się będzie działo na Kaszubach w przededniu Zjazdu, zapraszało wszystkie gminy, przez które przebiegnie trasa, aby promować jedność Kaszubów - mówił Mieczysław Grzegorz Gołuński, burmistrz Kartuz. - Każdy będzie miał swoje miejsce. Będziemy promować każdą gminę, która włączyła się w ten właśnie pomysł (...). Ten bieg ma powodować to, że będziemy wspólnie przygotowywać się do tej największej imprezy, jaka dotyczy i łączy wszystkich Kaszubów. Mam nadzieję, że będzie to dla przyjemności, dla zdrowia, ale również dla promocji gmin.