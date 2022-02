Znakomity początek sezonu 2022 w wykonaniu Anny Kiełbasińskiej. Biegaczka SKLA Sopot rekordzistką Polski na 400 metrów Rafał Rusiecki

Anna Kiełbasińska ma powody do zadowolenia po świetnych wynikach na początku sezonu 2022 Przemek Swiderski

51,10 to nowy, halowy rekord Polski w biegu na 400 metrów kobiet. Sztuki tej dokonała Anna Kiełbasińska, która przebiła niesamowitą Justynę Święty-Ersetic i jej rezultat 51,34 z 2021 roku. - To wszystko jest trochę szalone, ale podoba mi się to - zwraca się do kibiców biegaczka SKLA Sopot.