Znaczy, idziemy do teatru! Po premierze w Teatrze Miejskim w Gdyni

Borchardt na morzu spędził 35 lat. W 1928 roku ukończył Szkołę Morską w Tczewie. Służbę rozpoczął, będąc jeszcze studentem na żaglowcu „Lwów”. Pływał na wielu statkach, w tym na pasażerskich transatlantykach. Podczas wojny walczył na morzu, przeżył zatopienie statków „Piłsudskiego” i „Chrobrego”. Po wojnie w 1941 roku zamieszkał w Gdyni na Kamiennej Górze. Tu powstawały jego książki: „Szaman morski”, „Kolebka nawigatorów”, „Znaczy kapitana” i inne.

Zbiór barwnych opowieści

Należę do gorących miłośniczek jego prozy. „Znaczy kapitan”, to nie tylko wspaniałe morskie opowieści, ale też wzruszający portret czasów entuzjastów walczących o polską flotę, czasy budowania naszej morskiej potęgi, gdy słowo patriotyzm tak wiele znaczyło. Jednak adaptacja tej książki dla teatru wydawało mi się zadaniem karkołomnym, bo jest to raczej materiał na serial. Ciekawa byłam ogromnie, jak Paweł Huelle poradzi sobie z tym tekstem. Poradził sobie wybornie, sprytnie wprowadzając do sztuki narratora, dyskretnie przeprowadzającego nas przez zawiłości akcji - gra go Dariusz Szymaniak. To chyba najciekawsza rola w tym spektaklu.