Znachor w TV. Znachor wciąż wzrusza 40 lat po premierze. Obsada znachora w 2022 Maja Czech

"Znachor" to filmowe arcydzieło i klasyk polskiego kina. Po 40 latach od premiery, historia chirurga Wilczura wciąż wzrusza i przyciąga tysiące Polaków przed telewizory. To opowieść do dziś uwielbiana tak przez starszych i młodszych widzów - o "Znachorze" głośno jest nawet na Twitterze! Jak potoczyły się losy odtwórców głównych ról po wielu latach od premiery?