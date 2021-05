Zmiany w rozkładzie jazdy PKP Intercity. Do siatki połączeń dołączą nowe miejscowości

Dostęp do usług PKP Intercity uzyska m.in. południowa część Podlasia . Pociąg TLK Biebrza pojedzie w wydłużonej relacji Gdynia – Warszawa przez Olsztyn, Białystok, Bielsk Podlaski, Hajnówkę, Czeremchę, Siemiatycze, Sarnaki, Niemojki i Mordy, tę samą trasę przez południowe Podlasie pokonywać będzie nowy pociąg TLK Żubr relacji Białystok – Warszawa. Dzięki tym dwóm parom pociągów po kilkunastu latach wrócą do Hajnówki codzienne połączenia dalekobieżne.

Tegoroczne wakacje przyniosą wzrost średniej liczby pociągów uruchamianych każdego dnia przez PKP Intercity . Będzie ich 426, podczas gdy u ubiegłorocznym okresie letnim na tory wyjeżdżało średnio 410 składów dziennie. Poziom tegorocznej oferty to powrót do ostatnich wakacji przed pandemią – latem 2019 roku przewoźnik uruchamiał każdego dnia średnio 425 pociągów.

- Od kilku lat liczba miast i miejscowości z dostępem do naszych usług bezustannie rośnie. Od rozkładu jazdy 2014/2015 ponad 120 ośrodków uzyskało dostęp do pociągów PKP Intercity. Od wakacyjnego rozkładu jazdy także mieszkańcy południowego Podlasia będą mogli korzystać z codziennych połączeń dalekobieżnych – mówi Marek Chraniuk, prezes zarządu PKP Intercity.

Trasa pomiędzy stolicą a Trójmiastem należy do najpopularniejszych, w wakacyjne weekendy dodatkowo będzie ją obsługiwać pociąg IC Lazur relacji Łódź Fabryczna – Gdynia – Łódź Fabryczna. Mieszkańcy Podkarpacia zyskają dodatkową możliwość dojazdu do Trójmiasta dzięki wydłużeniu do Przemyśla relacji składu TLK Artus łączącego na co dzień Gdynię z Krakowem.

Do pociągu TLK Artus relacji Gdynia – Przemyśl – Gdynia będzie dołączana grupa wagonów do Jeleniej Góry. Pociąg TLK Rozewie relacji Gdynia – Bielsko-Biała – Gdynia oprócz grupy wagonów bezpośrednich do Jeleniej Góry, umożliwi także bezpośredni dojazd do Zwardonia.