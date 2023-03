Zmiany w organizacji ruchu na Jaśkowej Dolinie w Gdańsku. Jednokierunkowy ruch! Uważaj na korki. Którędy poprowadzono objazdy?

Gdy na początku 2021 r. miasto rozpoczynało budowę zbiornika wydawało się, że będzie to inwestycja „lekka i przyjemna”. Okazało się, że oznacza same komplikacje. W rezultacie zbiornika Jaśkowa Dolina nie oddano do użytku ani w 2021 roku, a ni w 2022 roku. Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska donosiła za to o kolejnych kłopotach.