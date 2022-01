Zmiany w gdańskim oddziale IPN. Paweł Warot nowym dyrektorem. Mirosław Golon w delegaturze w Bydgoszczy

- Chciałbym podziękować profesorowi Mirosławowi Golonowi, wybitnemu polskiemu historykowi, autorowi wielu bardzo ważnych tekstów naukowych, za 15 lat niezwykle cennej pracy na rzecz Instytutu Pamięci Narodowej w Gdańsku - mówił dr Karol Nawrocki, prezes IPN. - Profesor, prócz osiągnięć naukowych, ma również ogromne sukcesy organizacyjne, w tym m.in. utworzenie nowej siedziby IPN i przeniesienie jej z Gdyni do Gdańska. Profesor Mirosław Golon był jednym z najdłużej urzędujących dyrektorów IPN w Polsce.

Jak podkreślił prezes Instytutu Pamięci Narodowej, zmiany w gdańskim oddziale IPN mają dla niego również wymiar szczególny, osobisty.

- To właśnie profesor Mirosław Golon w 2009 roku przyjmował mnie do pracy w Instytucie Pamięci Narodowej. To za jego sprawą w 2014 roku zostałem naczelnikiem Biura Edukacji Publicznej - podkreśla dr Karol Nawrocki.