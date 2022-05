Zmiany na fakturach Energi Obrotu, których oczekiwali klienci. Cena prądu ani stawki opłat nie zmienią się Agnieszka Kamińska

mat. Energa Obrót

Energa Obrót wprowadza zmiany na fakturach, których oczekiwali klienci. Pojawią się na nich grupy taryfowe te same, które obowiązują u dystrybutora. W planach jest również to, aby na fakturach zamieszczona została informacja z nazwą oferty, z której korzysta klient. Co ważne, cena prądu ani stawki opłat nie zmienią się w związku z wprowadzanymi zmianami.