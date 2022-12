Złote Gody w Wejherowie. Kolejne pary odznaczone medalami "Róży" za długoletnie pożycie małżeńskie | ZDJĘCIA

Uroczystość przyznania medali zgromadziła sześć wejherowskich par, które świętowały 50 lat wspólnego życia, czyli złote jubileusze.

Wyróżnionych małżonków oraz zebranych gości przywitał kierownik Urzędu Stanu Cywilnego, Grzegorz Gaszta. Szczęśliwym małżonkom - jubilatom pogratulował też prezydent Wejherowa.

- 50-lecie ślubu to wspaniały jubileusz, ale to przede wszystkim Państwa wielkie święto, to sukces wspólnej drogi życia, a także przykład wzajemnej tolerancji i akceptacji. Chciałbym życzyć Państwu wiele takich wspaniałych, radosnych dni oraz zdrowia i wszystkiego najlepszego – powiedział prezydent Krzysztof Hildebrandt.