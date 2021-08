Złota Brama zastawiona ogrodzeniem. Zabytek wymagał natychmiastowego zabezpieczenia

Właściciel nieruchomości, Stowarzyszenie Architektów Polskich, przygotowuje projekt techniczny jej generalnego remontu. Dokumentacja obejmująca kompleksową modernizację obiektu wraz z detalami rzeźbiarskimi, ma być gotowa w ciągu najbliższych miesięcy. Następnie projekt trafi na biurko pomorskiego wojewódzkiego konserwatora zabytków. Z uwagi na wysokie koszty, nie wiadomo, kiedy prace wejdą w fazę praktycznej realizacji. Na razie skupią się jedynie na zabezpieczeniu zabytku, którego stan techniczny pozostawia wiele do życzenia.

- Sezon turystyczny w pełni, a w Gdańsku tradycyjnie ruszają remonty. Nie można było poczekać z tym płotem do września? Nie dość, że na każdej ulicy tłumy ludzi, to teraz jeszcze trzeba odczekać w kolejce do przejścia pod bramą - irytuje się Czytelnik DB.