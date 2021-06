Złota Brama w Gdańsku zostanie zmodernizowana. Z miejskiej kasy na ten cel przeznaczonych zostanie ok. 180 tys. zł

Na co będzie przeznaczona dotacja?

Dofinansowywane prace obejmą wykonanie drewnianej, wielosezonowej konstrukcji rusztowania i ogrodzenia zabezpieczającego przechodniów przed ewentualnym spadaniem zniszczonych elementów wystroju architektonicznego i rzeźbiarskiego elewacji bramy. Dodatkowo gzyms koronujący i balustrada attyki, zostaną zabezpieczone nowymi siatkami. To póki co prace mające zapobiec dalszemu niszczeniu obiektu. W przyszłości czeka go kompleksowy remont, którego koszty będą już znacznie wyższe. Obecnie SARP jest na etapie opracowania dokumentacji technicznej, która pozwoli ubiegać się o finansowanie.