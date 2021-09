Złodziej puszki z kościoła w Gdańsku znów zatrzymany. Wpadł w Sopocie na kolejnej kradzieży, jest też recydywistą. Dopiero teraz posiedzi Stanisław Balicki

Ukradł telefon wyciągając go z dłoni śpiącej kobiety. Są dowody, że wcześniej kradł rowery, gitarę i kosmetyki. Nie pogardził nawet okularami za 8 złotych. To ten sam rabuś, który parę dni temu w Gdańsku rozpruł skradzioną skarbonkę kościelną. Wtedy sąd nie zgodził się na areszt tymczasowy dla niego. Teraz posiedzi do czasu rozpoczęcia spraw, które wszczęły prokuratury w Gdańsku i Sopocie.