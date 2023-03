Złodziej auta zatrzymany w Bytowie. Policjanci zablokowali drogi w pobliżu ulicy Gdańskiej

- Dzięki sprawnym działaniom blokadowym pojazd został szybko zatrzymany, a mężczyzna, który nie wykonywał poleceń, obezwładniony przez policjantów. To 38-latek z Kościerzyny – mówi pełniący obowiązki rzecznika prasowego bytowskich policjantów Damian Chamier Gliszczyński. - Dodatkowo funkcjonariusze w policyjnych systemach informatycznych sprawdzili mężczyznę, który jest poszukiwany przez Sąd Rejonowy w Kościerzynie do odbycia kary 92 dni pozbawienia wolności, w związku z przywłaszczeniami. Śledczy przesłuchali już mieszkańca Kościerzyny, który noc spędził w policyjnym areszcie. Policjanci po zebraniu materiałów wnioskowali do prokuratora, o wystąpienie z wnioskiem o tymczasowe aresztowanie dla 38-latka. Sąd przychylił się do wniosku i zastosował dwumiesięczny areszt dla mężczyzny – relacjonuje Chamier Gliszczyński.