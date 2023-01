Zlikwidowana linia 21 ponownie wyjedzie na ulice Gdyni i Sopotu? Miasta prowadzą rozmowy

- Przyczyną cięć w komunikacji jest konieczność ekonomiczna - zaznacza Katarzyna Gruszecka-Spychała, wiceprezydent Gdyni. - Pomimo że wpływy do budżetu miasta Gdyni mają być niższe o 126 mln złotych, na komunikację miejską i tak udało się wygospodarować o 15 mln zł więcej niż w roku ubiegłym. Niestety, w dobie szalejącej inflacji i dramatycznych podwyżek cen energii i paliw, kwota większa aż o 15 mln nie tylko nie pozwala zwiększyć liczby kursów, a wręcz wystarcza tylko na mniejszą ich liczbę niż w 2022 roku. Dlatego podejmowaliśmy trudne, poprzedzone dogłębną analizą ekonomiczną i społeczną, decyzje co do cięć. Cięcia zawsze są trudne i przykre, jednak wybieraliśmy takie, które będą dla mieszkańców możliwie najmniej dolegliwe. Obecnie omawiamy z Sopotem możliwości poprawy sytuacji - komentuje.