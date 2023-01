Złe warunki pogodowe. Jak wygląda sytuacja na lotnisku w Gdańsku? Krzysztof Dunaj

Pogoda w weekend na Pomorzu daje się we znaki nie tylko kierowcom samochodów. Warunki atmosferyczne mogły popsuć plany również pasażerom gdańskiego lotniska. Co z lotami z Portu Lotniczego Gdańsk im. Lecha Wałęsy? W niedzielę 22.01.2023 r. sytuacja wróciła już do normy.