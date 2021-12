Zimowa, świąteczna jazda. Ekspert mówi, jak przygotować się do drogi w trudnych warunkach

Oczywiste jest, że cała śnieżna pokrywa musi być usunięta z pojazdu przed jazdą. Regulują to odpowiednie przepisy.

Samochód musi być przygotowany do drogi, w szeroko rozumiany sposób – tak stanowią przepisy Kodeksu Ruchu Drogowego. Chodzi m.in. o zapewnienie widoczności kierowcy. Jego pole widzenia nie może być ograniczone w żaden sposób. Rozmawiamy o poruszaniu się w warunkach zimowych, zatem samochód musi całkowicie odśnieżony, nie tylko szyby, lusterka, dach, maska, ale też reflektory i tablice rejestracyjne. Samochód poruszający się po drodze nie może być także zagrożeniem dla innych użytkowników dróg. Mam tu na myśli choćby śnieżną mgiełkę, sypki śnieg unoszący się z dachów nieodśnieżonych dostatecznie pojazdów i zakłócający widoczność kierowcom innych pojazdów. To bardzo niebezpieczne. Dlatego za jazdę nieodśnieżonym samochodem grozi kilkuset złotowy mandat.

Szczególnie niebezpieczne mogą być nieodśnieżone pojazdy ciężarowe… Nie tylko śnieg, ale i fragmenty lodu, które tego typu pojazdy są w stanie „zebrać” w czasie jazdy w zimowej aurze…