Zima w obiektywie naszych Czytelników z okolic Bytowa i Miastka. Czyż nie jest piękna?! Zobaczcie sami | ZDJĘCIA

Niektórzy cieszą się na sama myśl o śniegu, bo kiedy troszkę go napada, to świat po wielu tygodniach jesiennej szarości, wydaje się jakby ciut ładniejszy. A jeśli do tego zaświeci słońce… W miniony weekend go nie brakowało. Ale noc była równie piękna, bo księżyc ukazał się w swojej pełnej krasie. Dzięki temu śnieg w jego blasku skrzył się magicznie.

Czyż nie są to wymarzone warunki dla fotografów? Są! Zobaczcie sami w naszej galerii.