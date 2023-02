Zima pokrzyżowała plany pasażerom gdańskiego lotniska. Problemy z przylotami i odlotami. Odwoływane loty 04.02.2023 r.

Opady śniegu i silny wiatr sprawiły, że 4 lutego 2023 roku przyloty na gdańskie lotnisko było wyzwaniem. Samolot z Paryża miał wylądować w Gdańsku o godz. 16:40, natomiast tak się nie stało. Samolot Wizz Air został przekierowany do Warszawy. Złe warunki zmusiły również pilota rejsu "W6 1662" do zmiany planów, ponieważ musiał on wylądować w innym porcie lotniczym. Pasażerowie, którzy mieli wylecieć z Kopenhagi, nie wystartowali w ogóle. W konsekwencji ich pobyt w stolicy Danii wydłużył się.