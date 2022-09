"Zima nam niestraszna". Ogrzewanie grzejnikami na podczerwień - ceny, rodzaje

Grzejnik na podczerwień to obiekt o wyższej temperaturze, która przenosi energię do obiektów o niższej temperaturze przez promieniowanie elektromagnetyczne. Jest to jedna z lepszych form ogrzewania bezobsługowego. Zużycie prądu przez takie urządzenie jest zależne od wartości watów danego grzejnika.

- Moc grzejnika na podczerwień musi być dobrana do powierzchni oraz kubatury pomieszczenia, w którym ma się znaleźć. Im większa moc grzejnika elektrycznego na podczerwień tym będzie on w stanie ogrzać pomieszczenie o większej kubaturze. I tak na przykład do ogrzania pomieszczenia o kubaturze 25 m³ wystarczy grzejnik o mocy 500 W. Jeśli pomieszczenie jest większe i ma kubaturę 50 m³, to grzejnik powinien mieć moc 1000 W - czytamy na portalu heatdecor.com.

Według danych z sezonu grzewczego 2020/2021 orientacyjnie miesięczny koszt ogrzewania podczerwienią to 3 do 5 zł za m² - ogrzanie mieszkania o powierzchni 50 m² to koszt z rzędu 150-250 zł. Natomiast domu o powierzchni 150 m² to 450-750 zł. W 2022 roku koszty nieznacznie wzrosły w związku z obniżką VAT za prąd (do 5%).