Zima nam niestraszna: na czym polega ogrzewanie akumulacyjne? Jak działa piec akumulacyjny? Aktualne ceny

Zima nam niestraszna: na czym polega ogrzewanie akumulacyjne? Jak działa piec akumulacyjny?

Dlaczego piec akumulacyjny to dobre rozwiązanie podczas sezonu grzewczego? Takie urządzenie działa dwuetapowo. Najpierw pobiera energię, magazynuje ciepło, a następnie przekształconą energię elektryczną w cieplną uwalnia do pomieszczeń. W jakich okolicznościach najlepiej zainwestować w piec akumulacyjny? Nadają się one wszędzie tam, gdzie elektryczna instalacja cieplna jest wyposażona w licznik dwutaryfowy. Jak on działa? Jakie są wady i zalety pieców akumulacyjnych?