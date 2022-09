Zima nam niestraszna. Jak wygląda pomoc rządu? Dodatek węglowy, dopłaty do fotowoltaiki Krzysztof Dunaj

fot. Arkadiusz Wojtasiewicz / Polska Press / ZDJĘCIE ILUSTRACYJNE

Ogrzewanie w dobie kryzysu energetycznego nie należy do najłatwiejszych rzeczy. Wpływ mają na to m.in. ceny, smog oraz inne zanieczyszczenia. Czy rząd pomaga w jakikolwiek sposób? Na co mogą liczyć mieszkańcy domów jednorodzinnych oraz budynków wielorodzinnych? Dopłaty do zakupu i montażu pompy ciepła, dopłaty węglowe oraz dofinansowanie wymiany źródła ciepła i termomodernizacji.