Zignorował sądowy zakaz zbliżania się do kobiety. Wpadł podczas kontroli drogowej. Policja przekazała sprawę do Sądu Joanna Surażyńska

Polska Press

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Kościerzynie zatrzymali do kontroli drogowej samochód VW, którym kierował 30-letni mężczyzna. Złamał on zakaz zbliżania się do 28-letniej kobiety, która siedziała obok. Policjanci sporządzili odpowiednią dokumentację, która zostanie przesłana do sądu.