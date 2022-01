Zielone płuca miasta uratowane. Sukces mieszkańców Gdańska. Wojewódzki Sąd Administracyjny stwierdził nieważność uchwały Rady Miasta

- Dobrych kilka miesięcy temu zaczęliśmy walczyć o to, aby w pasie nadmorskim w Brzeźnie, pani prezydent Aleksandra Dulkiewicz wprowadzając niedobry plan zagospodarowania przestrzennego nie pozwoliła na to, żeby budować tam wielkie budynki i wyciąć ponad 500 drzew, żeby Brzeźno i pas nadmorski dalej były wielkim walorem jakim dysponuje Gdańsk, żeby nadal pozostały zielonymi płucami miasta dostępnymi dla wszystkich - mówił w trakcie konferencji prasowej poseł Kacper Płażyński.

Jak przyznał poseł PiS - prezydent Gdańska nie posłuchała głosu mieszkańców.

- Dziękujemy pani prezydent za połączenie nas wszystkich, osób o różnych poglądach, dla których wspólnie nie była obojętna przyszłość pasa nadmorskiego w Brzeźnie - dodał polityk PiS. - Miałbym również apel do pani prezydent Aleksandry Dulkiewicz, która przegrała w sądzie. Wojewódzki Sąd Administracyjny uznał, że to my mamy rację i ten plan naruszał prawo. Pani prezydent, okłamywaliście nas przyjmując ten plan, ponieważ te budynki, które planowaliście państwo wybudować w Brzeźnie przekraczały koronę drzew. Wojewódzki Sąd Przyznał nam rację, uwzględnił skargę Wojewody Pomorskiego w tym zakresie. Skoro ta sprawa nas połączyła od lewa do prawa, to nie tkwijmy dalej w tym zacietrzewieniu, zróbmy coś razem, pokażmy, że republika deweloperów w Gdańsku to przeszłość.