Zgony na Pomorzu. W pierwszym półroczu 2021 r. umarło o około 5 tys. osób więcej niż rok wcześniej! Najgorszy był marzec i kwiecień

W ciągu 28 tygodni tego roku zmarło w Polsce 285 tys. osób. W porównywalnym okresie ubiegłego roku odnotowano 224 tys. zgonów. To oznacza, że liczba zmarłych wzrosła o ponad 60 tys. Tak duży wzrost śmiertelności można wiązać z uderzeniem koronawirusa w pierwszej połowie tego roku. Najwięcej osób zmarło w listopadzie 2020 r (64,5 tys. zgonów) i kwietniu 2021 r. (54,6 tys. zgonów), co pokrywa się z jesienną i wiosenną falą pandemii.

- Koronawirus pojawił się w Polsce w marcu ub. roku. Do września nie obserwowaliśmy nadmiarowej śmiertelności, a więc takiej, która przewyższa poziom umieralności z poprzednich lat. Ludzie w tym czasie umierali na koronawirusa, ale to istotnie nie podwyższało statystyk śmiertelności. Natomiast od października 2020 r. do maja 2021 r., miesiąc w miesiąc, było więcej zgonów niż szacunkowo powinno ich być. Listopad pod tym względem był najgorszy, kolejną falę nadmiarowej śmiertelności mieliśmy w marcu i kwietniu tego roku. Możemy stwierdzić, że w ciągu 8 miesięcy było w Polsce ponad 100 tys. nadmiarowych zgonów – mówi nam Adam Czerwiński z Polskiego Instytutu Ekonomicznego, autor raportu „Nadmierna śmiertelność w Polsce w 2020 r.”