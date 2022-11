Zgodnie z tradycją Polska zagra mecz o wszystko na mistrzostwach świata. Jest faworytem z Arabią Saudyjską Tomasz Galiński

Pawel Relikowski / Polska Press

Mecz otwarcia, o wszystko, o honor. To standardowy zestaw reprezentacji Polski na mistrzostwach świata. Mecz otwarcia już był, natomiast w sobotę - jako się rzekło - czeka nas mecz o wszystko z Arabią Saudyjską. Biało-czerwoni muszą go wygrać, by przed konfrontacją z Argentyną na zakończenie fazy grupowej mieć względny komfort.