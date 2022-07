Zgłoś firmę do nagrody Gryf Gospodarczy. Zgłoszenia przyjmowane są do końca września 2022 r.

– Zapraszamy do udziału w konkursie firmy z województwa pomorskiego, które przyczyniają się do rozwoju regionu lub promują swoją działalnością na arenie krajowej i zagranicznej. Udział w konkursie to nie tylko prestiżowa statuetka, ale przede wszystkim możliwość zaprezentowania swojej działalności, a także okazja do nawiązania wartościowych kontaktów biznesowych – mówi Ludwik Szakiel, zastępca dyrektora Departamentu Rozwoju Gospodarczego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

Gryfy Gospodarcze zostaną przyznane w następujących kategoriach:

Lider innowacji – nagradzane będą firmy wprowadzające na rynek innowacyjne usługi i produkty, przyczyniające się do rozwoju Inteligentnych Specjalizacji Pomorza.

Lider eksportu – kategoria skierowana do przedsiębiorstw, które prowadzą i konsekwentnie rozszerzają działalność eksportową, a pod uwagę brane będą nie tylko wielkość eksportu, ale przede wszystkim konsekwentne rozszerzanie rynków zbytu.

Lider inwestycji – skierowana do przedsiębiorstw, których działalność inwestycyjną wyróżnia odwaga podejmowanych decyzji inwestycyjnych, zwłaszcza ich wpływ na rozwój gospodarczy otoczenia.

Lider odpowiedzialności społecznej – skierowana do przedsiębiorstw, które są zaangażowane m.in. w działalność na rzecz rozwoju społeczności lokalnej, wspierają i wdrażają działania na rzecz ochrony środowiska, zwłaszcza takie, które mają pozytywny wpływ na otoczenie firmy.

Pomorski start-up – skierowana do przedsiębiorstw, które funkcjonują nie dłużej niż 5 lat i wyróżniają się nowatorskim pomysłem, stabilnym źródłem finansowania, społeczną i biznesową wartością start-upa.

Lider kształcenia zawodowego – skierowana do pracodawców, którzy angażują się i aktywnie wspierają kształcenie zawodowe uczniów podejmując współpracę ze szkołami zawodowymi z województwa pomorskiego.

Lider przedsiębiorczości młodzieżowej – skierowana do osób lub podmiotów, które organizują oraz wspierają przedsiębiorczość młodzieżową, w środowiskach akademickich i szkolnych. Nagradzane będą takie działania, które sprzyjają rozwojowi kompetencji młodzieży w zakresie przedsiębiorczości, poprzez naukę, zabawę lub bezpośrednie działanie.