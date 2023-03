Żeglarz Piotr Myszka zdecydował o zakończeniu kariery! "Dojrzałem do myśli, że zrobiłem, co mogłem w tym sporcie"

Wychodzi pan z profesjonalnej rywalizacji na wodzie. Dlaczego zdecydował się pan zakończyć karierę?

Nie da się ukryć, że w mojej karierze troszeczkę już „puka” wiek. Myślę, że 42 lata to już całkiem dorosły wiek, żeby podjąć męską decyzję, że już wystarczy. Za mną wiele wspaniałych lat kariery sportowej, medale mistrzostw świata i Europy, dwukrotny udział w igrzyskach olimpijskich. Jednak motywacja do ścigania się nie już taka, jak przed występami w Tokio lub Rio de Janeiro. Gdzieś to nie jest już na tym samym poziomie. Dla mnie celem są medale igrzysk olimpijskich, bo po to na nie jeździłem. Stwierdziłem, że jeśli nie mam motywacji, aby o nie walczyć, to znaczy, że trzeba to kończyć. Nie chciałbym za bardzo tego przeciągać, mimo że igrzyska w Paryżu są za rok, ale w naszym sporcie tak naprawdę są dwa sezony, czyli 2023 i 2024. A to strasznie dużo kosztuje energii, motywacji i poświęcenia.