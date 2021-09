Żeglarstwo. Najliczniej obsadzone regaty w klasie ORC w Polsce na trasie z Gdyni do Władysławowa [4-5.09.2021]

Żeglarze powalczą o puchary przechodnie przewodniczącego Rady Miasta Gdyni oraz prezesa Ligi Obrony Kraju. Wśród nich będą znani w Polsce, utytułowani sternicy, jak m.in. Zbigniew Gutkowski (Jachtklub Stoczni Gdańskiej), Jerzy Brezdeń (JKMW Kotwica Gdynia), czy Szymon Kuczyński, którzy zajęli czołowe pozycje w odbywających się w miniony weekend regatach o Puchar Obrońców Westerplatte.

Do tej pory do rywalizacji na trasie Gdynia - Władysławowo - Gdynia zgłosiło się już ponad czterdzieści jachtów w klasach ORC, turystycznej i KWR. Za pośrednictwem witryny organizatora, jkmgryf.pl jeszcze dziś można zapisywać się do zawodów. W rywalizacji może wziąć udział każdy jednokadłubowy jacht morski zdolny do żeglugi na akwenie regat. W klasie ORC zostanie utworzona dodatkowa klasyfikacja dla załóg dwuosobowych. Każda jednostka może startować tylko w jednej klasie.