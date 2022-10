Ze względu na bieżącą sytuację na Bałtyku polskie porty podwyższają poziom zabezpieczeń. Co to oznacza dla pasażerów?

Lepsza ochrona polskich portów. Podwyższono stopień zabezpieczeń

O podwyższeniu poziomu zabezpieczenia w polskich portach: Gdyni, Gdańsku, Szczecinie, Świnoujściu i Policach poinformował Krzysztof Gogol, rzecznik Polskiej Żeglugi Morskiej. Oznacza to bardziej szczegółową kontrolę dokumentów i bagaży pasażerów promów oraz ładunków na statkach. Zabezpieczenie wzrosło do poziomu drugiego w trzystopniowej skali Międzynarodowego Kodeksu Ochrony Statku i Obiektu Portowego (ISPS – International Ship and Port Facility Security Code).

Informację o wprowadzeniu drugiego poziomu zabezpieczenia w portach Szczecin-Świnoujście i Police potwierdziła PAP rzeczniczka Urzędu Morskiego w Szczecinie Ewa Wieczorek. Dodała, że związany jest on z prewencyjnym podniesieniem poziomu ochrony portów w obliczu ogólnej sytuacji w Europie.