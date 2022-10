Zdzisław Beksiński w Pruszczu Gdańskim. Mroczna wystawa w Domu Wiedemanna tylko w październiku 2022 | ZDJĘCIA

Zdzisłąw Beksiński: Wystawa specjalna w Pruszczu

Nie lada gratka nie tylko dla znawców sztuki. Kto z nas nie zna Zdzisława Beksińskiego? A właśnie to jego prace są dostępne dla każdego mieszkańca Pruszcz Gdańskiego. Wystawa prac z prywatnych kolekcji trwa do 30 września 2022 roku. To jedyna okazja, aby obejrzeć je całkowicie za darmo.

- Trudno o lepszy początek. Zdzisław Beksiński otwiera galerię mocnych nazwisk, która, taką mamy ambicję, będzie przewijać się co rok przez Dom Wiedemanna - mówi Bartosz Gondek, kierownik Referatu Ekspozycji i Dziedzictwa Kulturowego.

Co jeszcze w planach wystawienniczych w Pruszczu Gdańskim? Tego na razie władze miasta nie chciały zdradzić. A my czekamy na więcej!

Wystawa będzie trwała od 22 do 30 października 2022 roku w Domu Wiedemanna przy ul. Krótkiej 6 w Pruszczu Gdańskim.