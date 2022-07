Zdunek Wybrzeże wygrywa w Gnieźnie! Trzech liderów wystarczyło. Gdańszczanie definitywnie wypisują się z walki o utrzymanie w lidze

Zdunek Wybrzeże Gdańsk poszło za ciosem. Po zwycięstwie z Falubazem Zielona Góra podopieczni Eryka Jóźwiaka wykonali niesamowitą pracę na torze w Gnieźnie i pokonali miejscowy Aforti Start 49:41. Ojców wygranej było trzech, choć spotkanie w szpitalu zakończył Adrian Gała, który uczestniczył w bardzo groźnie wyglądającym upadku.

Mecz o życie. Mecz o wszystko. Mecz inny niż każdy dotychczasowy. Spotkanie Wybrzeża w Gnieźnie zapowiadane było na przeróżne sposoby, ale to nie mogło dziwić. Gdańszczanie jechali bowiem na torze głównego rywala w walce o utrzymanie. Po kompromitacji na własnym torze i przegranej ze Startem różnicą piętnastu punktów było bardzo wątpliwe, by Wybrzeże zakręciło się w okolicach bonusa. Kluczem było po prostu zwycięstwo, dobrnięcie do granicy 46 punktów. I sztuka ta się udała, co należy odbierać jako duży sukces. Jest to zarazem pierwsze wyjazdowe zwycięstwo Wybrzeża w tym sezonie. A gdyby o wyników poszczególnych wyścigów decydował start i rozegranie pierwszego łuku, to Wybrzeże mogło spokojnie pokusić się nie tylko o zwycięstwo w Gnieźnie, ale i o bonus. Jednak żużel polega na przejechaniu czterech okrążeń i tu - szczególnie na początku - lepiej wyglądali gospodarze, którzy popełnili bardzo mało błędów na trasie, obierali zdecydowanie szybsze ścieżki. Gdańszczanom zajęło trochę czasu, żeby się dostosować do panujących warunków.

O wyniku przesądziła kapitalna postawa trójki seniorów Wybrzeża. Timo Lahti, Adrian Gała i Rasmus Jensen wykonali tytaniczną pracę i w zasadzie tylko dzięki nim gdańszczanie wyszarpali wygraną. Mimo wielu przeciwności losu, bo należy pamiętać, że po raz kolejny w składzie zabrakło Jakuba Jamroga. Wydawało się, że wyleczył już uraz, jednak diagnoza lekarza była w jego przypadku brutalna - nie dostał zielonego światła. Koledzy godnie go jednak zastąpili. Ponadto, w swoim czwartym starcie kolejny silnik stracił Jensen. Gdy po dwunastym wyścigu przewaga Wybrzeża urosła do ośmiu punktów, szanse na bonus znacznie wzrosły. Po chwili jednak mieliśmy bardzo groźnie wyglądający upadek niepokonanego do tej pory Gały. Zawodnik Wybrzeża miał bardzo mało miejsca pod bandą i z dużym impetem upadł na tor. Żeby tego było mało, był niezdolny do dalszej jazdy, a resztę wieczora spędził w szpitalu na szczegółowych badaniach. Pierwsze diagnozy mówią, że to nic poważnego, a wizyta w szpitalu jest jedynie profilaktyczna.

Na szczęście nie przeszkodziło to Wybrzeżu w odniesieniu zwycięstwa. Zapewnili je w wyścigu czternastym Piotr Gryszpiński z Wiktorem Trofimowem, którzy wypracowali biegowy remis, przyjeżdżając do mety przed Ernestem Kozą. To był tak naprawdę jedyny pozytywny występ tej dwójki. Trofimow miał niezłe starty, natomiast w większości wyścigów brakowało mu prędkości na trasie. Gryszpiński? Miał w dorobku podwójne zwycięstwo w wyścigu pierwszym, natomiast stało się to tylko dlatego, że wykluczony został Philip Hellstrom-Baengs, a jadący na drugiej pozycji Antonio Lindbaeck zanotował defekt motocykla. To były zatem punkty zdobyte za darmo. Mimo wszystko Wybrzeże definitywnie wypisuje się z walki o utrzymanie. Teraz celem jest wywalczenie jak najlepszej pozycji przed fazą play-off. Już za tydzień spotkanie w Rybniku. Aforti Start Gniezno - Zdunek Wybrzeże Gdańsk 41:49 Start Gniezno: 9. Antonio Lindbaeck - 8 (1,0,3,2,2,0)

10. Ernest Koza - 4 (1,2,1,-,0)

11. Philip Hellstroem-Baengs - 1+1 (w,0,1*,-)

12. Oskar Fajfer - 11 (3,1,2,w,3,2)

13. Peter Kildemand - 8 (1,2,1,1,3)

14. Marcel Studziński - 5+1 (2*,3,0)

15. Mikołaj Czapla - 4+1 (3,1*,u)

16. Szymon Szwacher - nie startował Wybrzeże Gdańsk: 1. Piotr Gryszpiński - 3+2 (2*,-,0,-,1*)

2. Rasmus Jensen - 14 (0,3,3,2,3,3)

3. Adrian Gała - 10+2 (3,2*,2*,3,w,-)

4. Jakub Jamróg - zastępstwo zawodnika

5. Timo Lahti - 14 (2,3,3,3,2,1)

6. Kamil Marciniec - 1 (1,0,0)

7. Karol Żupiński - 2 (0,1,1)

8. Wiktor Trofimow - 5 (2,0,1,2)

