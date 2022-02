Zdunek Wybrzeże nie planuje kolejnego dosypywania nawierzchni. Kiedy tor stanie się atutem gdańszczan?

W ostatnich latach bywało z tym różnie. Zdunek Wybrzeże Gdańsk było krytykowane za całokształt, bo jednak po spadku w 2014 roku zespół nie potrafi awansować do najwyższej klasy rozgrywkowej. Składa się na to wiele czynników, lepszy lub gorszy dobór zawodników, finanse, ale i atut własnego toru, a raczej jego brak.

Do tej kwestii było sporo zastrzeżeń. Mówi się, że najważniejsze są zwycięstwa u siebie, a wyjazdy są tylko dodatkiem. Tymczasem w ubiegłych latach rywale przyjeżdżali do Gdańska i czuli się tu doskonale, w przeciwieństwie do miejscowych zawodników.

- To jest bardzo złożony temat. W kwestii toru zawsze będą dyskusje. Jeśli tor jest atutem i wygrywasz wysoko, zdecydowanie, to słyszymy narzekania, że nie ma walki i jest nudno. Kiedy jest walka, to słychać głosy, że naszych mijają. Kiedy nasi żużlowcy mijają na trasie, to są pretensje czemu przegrywamy starty. Dużo zmieniliśmy w torze przed sezonem. Rodzi się pytanie - dlaczego przeciwnik potrafił się dopasować do nawierzchni, a my nie? Warunku dla obu drużyn zawsze są takie same. Mieliśmy w tym roku kilku zawodników, którzy gorzej jechali kiedy nawierzchnia była trudniejsza. Myślę, że nad tym musimy pracować. To zadanie menedżera. Prosty przykład. Mecz w Gnieźnie. Gospodarze jechali ścieżką po zewnętrznej, a nasi przy krawężniku. Chcąc jechać szerzej trzeba trochę zaryzykować, mocniej przytrzymać motocykl - tłumaczył prezes Tadeusz Zdunek w rozmowie z oficjalną stroną Wybrzeża pod koniec października.